TFF açıkladı. İşte 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler. Flaş isimler liste dışı kaldı

Son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında hakemler geliyor. Hemen hemen her maç sonrası verilen verilmeyen kararlar masaya yatırılıyor, haklarında sert açıklamalar yapılıyor.
Bu tartışmaların gölgesinde 2024'te FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede çarpıcı detaylar var.
LİSTEYE KİMLER EKLENDİ?
Yapılan açıklamada FIFA tarafından onaylanan FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan, FIFA kokartı takmaya hak kazandı.
KİMLER YER ALMADI?
2023 yılında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, 2024'te liste dışı kaldı. 2023 yılında FIFA kokartı takan bir başka hakem Ali Palabıyık da hakemlik kariyerini noktaladığı için yeni listede yok. Bu isimlerin dışında Neslihan Muratdağı da yeni listede yer almadı.
FIFA hakemi
Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
FIFA yardımcı hakemi
Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
FIFA Video Yardımcı Hakemi
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
FIFA futsal hakemi
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
FIFA plaj futbolu hakemi
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz