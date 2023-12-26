TFF açıkladı. İşte 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler. Flaş isimler liste dışı kaldı

Son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında hakemler geliyor. Hemen hemen her maç sonrası verilen verilmeyen kararlar masaya yatırılıyor, haklarında sert açıklamalar yapılıyor.

Bu tartışmaların gölgesinde 2024'te FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede çarpıcı detaylar var.

LİSTEYE KİMLER EKLENDİ?

Yapılan açıklamada FIFA tarafından onaylanan FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan, FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

KİMLER YER ALMADI?

2023 yılında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, 2024'te liste dışı kaldı. 2023 yılında FIFA kokartı takan bir başka hakem Ali Palabıyık da hakemlik kariyerini noktaladığı için yeni listede yok. Bu isimlerin dışında Neslihan Muratdağı da yeni listede yer almadı.

FIFA hakemi

Halil Umut Meler

Abdulkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Zorbay Küçük

Kadir Sağlam

Bahattin Şimşek

Melis Özçiğdem

Cansu Tiryaki

Gamze Durmuş Pakkan

Melek Dakan

FIFA yardımcı hakemi

Mustafa Emre Eyisoy

Kerem Ersoy

Ceyhun Sesigüzel

Cevdet Kömürcüoğlu

Mehmet Emin Tuğral

İbrahim Çağlar Uyarcan

Abdullah Bora Özkara

Murat Tuğberk Curbay

Furkan Ürün

Deniz Caner Özaral

Mürvet Yavuztürk

Sedef Aktan

Arzu Görgün

Merve Turan

FIFA Video Yardımcı Hakemi

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Serkan Tokat

Koray Gençerler

Mustafa İlker Coşkun

Erkan Engin

FIFA futsal hakemi

Kamil Çetin

Ozan Soykan

Hakan Tezcan

Fatma Özlem Tursun

Uğur Çakmak

FIFA plaj futbolu hakemi

Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

İdris Yavuz