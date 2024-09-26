TFF açıkladı. Süper Lig'in adı değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF açıkladı. Süper Lig'in adı değişti

TFF Trendyol Süper Lig'in bu sezon adının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vefat eden eski futbolcu Şamil Ekinci'nin anısına Süper Lig'de bu sezonun adının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz"

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