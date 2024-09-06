TFF açıkladı. Ücretsiz olacak

Kaynak: Haber Merkezi
TFF açıkladı. Ücretsiz olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli Takım - İrlanda Cumhuriyeti maçı biletlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Ümit Milli Takımımız İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Amine Kourgheli yönetecek.

Genç millilerimiz için kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) müjdeli bir haber geldi.

BİLETLER ÜCRETSİZ

TFF’den yapılan açıklamaya göre bu karşılaşmada millilerimizin yanında olmak isteyen taraftarlar stattan ücretsiz izleyebilecekler.

Karşılaşmayı yerinde izlemek isteyenler www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.

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