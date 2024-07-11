TFF başkan adaylığından çekildi. Saatler kala flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF başkan adaylığından çekildi. Saatler kala flaş karar

İsmail Uyanık seçime bir hafta kala adaylıktan çekildi.

Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık, resmi adaylık başvurularının bitmesine saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Uyanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım"

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