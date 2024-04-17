TFF başkanlığına AKP'li aday. Erdal Alkış resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF başkanlığına AKP'li aday. Erdal Alkış resmen açıkladı
Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

TFF'de yapılacak olan seçimler için ilk resmi adayın Alkış olduğu açıklandı.

Alkış, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız ve danıştığımız büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda, TFF Başkanlık Seçimleri için aday olmaya karar verdiğimizi belirtmek isterim. Hayırlı olsun." dedi.

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TFF başkanlık yarışında Servet Yardımcı ve Mahmut Özgener gibi isimler de aday olarak anılıyor.

TFF'nin başkanlık seçimi, 18 Temmuz tarihinde yapılacak.

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İşte Erdal Alkış'ın sosyal medya üzerinden yaptığı o açıklama:

"Çok Değerli Spor Kamuoyunun Dikkatine

Değerli sporseverler, Türk Futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir.

Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi 18 Temmuz 2024 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı vermiştir. Ancak "Kulüpler
Birliği" söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte "TFF Başkanlık
Seçimleri"nin yapılmasını istemiştir.

Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylendiği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır.

Bu yüzden, "Türk Futbolu"nun üzerindeki maddi manevi karabulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle; "TFF Yönetimine" talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Söz veriyoruz... Size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"

ERDAL ALKIŞ KİMDİR ?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun'da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri'de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı "İlk 45 Gün" adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

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Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkıs çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.

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