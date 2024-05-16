TFF hamile kalan hakemi cezalandırdı

FIFA kokartlı hakem Betül Nur Yılmaz, Belçika'da düzenlenen bir turnuvada görev almak üzereyken, koşu antrenmanı sırasında rahatsızlandı.

Sağlık kontrolünden sonra hamile olduğunu öğrenen Yılmaz, FIFA tarafından tebrik edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından FIFA hakem listesinden çıkarıldı.

Yılmaz, 2023 yazında FIFA'nın isteği üzerine Belçika'da yapılacak bir turnuvaya davet edildi ve yüksek yoğunluklu antrenmana katıldı. Antrenman sırasında rahatsızlanan Yılmaz'ın hamile olduğu tespit edildi.

Durumu Hakem İşleri Müdürlüğü'ne bildiren Yılmaz, hamileliği nedeniyle hakemliğini askıya almak için TFF'ye başvurdu. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Yılmaz'a tebrik mesajı göndererek en kısa sürede görevine dönmesini umduğunu ifade etti.

Ancak Birgün'ün haberine göre TFF, Yılmaz'ın hamileliği ve çocuğu nedeniyle aktif hakemlik yapmasının zor olacağını düşünerek onu Ocak 2024'te hazırlanan FIFA hakem listesine dahil etmedi.

Erkek hakemler askerlik görevi sırasında hakemliklerini askıya alabiliyorken, Yılmaz'ın hamilelik nedeniyle listeye alınmamasına itiraz etti ve Tahkim Kurulu'na başvurdu.

TAHKİM DE ONAY VERMEDİ

Tahkim Kurulu'nda üç üye Yılmaz lehine oy kullanırken, dört üye aleyhte oy kullandı. Yılmaz, TFF'nin bu tutumunu cinsiyetçi ve ayrımcı olarak gördü ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı planladı.

Avrupa'da hamile hakemler iki yıl boyunca listelerde tutulabilirken, TFF'nin Yılmaz'ı listelerden çıkarması sonucunda Yılmaz psikolojik sorunlar yaşadı ve bebeğine süt veremedi. Yılmaz, anne olması nedeniyle kendisine ceza verildiğini düşünüyor.

KADIN HAKEMLERE BASKI

TFF'nin Yılmaz'ı listeye almaması, Türkiye'deki diğer kadın hakemler üzerinde baskı oluşturdu. Bir hakem, TFF'nin kararının aile kurmak isteyen hakemleri kariyer ve aile arasında seçim yapmaya zorladığını belirtti.

Yılmaz'ın hakemliğinin elinden alınması, çocuk sahibi olmak isteyen kadın hakemler üzerinde baskı oluşturduğunu ve TFF'nin cinsiyetçi ve ayrımcı bir tutum sergilediğini gösterdiğini ifade etti. Bazı kadın hakemler, mesleklerinde başarılı olmalarına rağmen, TFF'nin kararı nedeniyle başka iş arayışına girdiler.