TFF ile Fenerbahçe karşı karşıya! Eskiye dönüş

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TFF ile Fenerbahçe karşı karşıya! Eskiye dönüş

Gazeteci Gökhan Dinç, Türkiye Futbol Federasyonu için bir çok konuşulacak bir iddia dile getirdi. Dinç, federasyonun yeni sezonda yabancı VAR hakemlerine görev vermeyeceğini söyledi.

Süper Lig’de yeni sezon öncesi yerli ve yabancı VAR hakemlerine dair bir çalışma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını verdi.

BTV Youtube kanalında konuşan Gökhan Dinç’in haberine göre; TFF ve UEFA yaptığı çalışmanın sonucunda yerli ve yabancı VAR hakemleri arasında yüzde 1’lik bile bir fark bulamadı.

YABANCI VAR OLMAYACAK

Gökhan Dinç bu nedenle TFF’nin bu sezon yabancı hakem uygulamasına gitmeyeceğini ifade etti.

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Gökhan Dinç’in açıklamaları şu şekilde:

"TFF, UEFA ile ortak bir çalışma yapmış. Yerli ve yabancı VAR hakemlerin hatalarını karşılaştırıyor ve aradaki farkın % 1 bile olmadığını görüyor. TFF 2025-2026 sezonunda sahada ya da VAR’da yabancı hakem kullanmayacak. Sahada da VAR’da da yerli hakemler olacak."

Süper Lig ekiplerinden özellikle Fenerbahçe, bu uygulamanın ardından art niyetin ortadan kalktığını iddia ederek, önümüzdeki sezon da devam etmesini istemişti.

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