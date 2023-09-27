TFF İstiklal Marşı'nı kaldırıyor! Skandal iddia

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen günlerde yaptığı açıklamada ''Süper Lig'in marşı olacak. Şampiyonlar Ligi gibi seremonide marşımız çalacak'' ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası İstiklal Marşı'nın ne olacağı merak konusu oldu.

TFF İstiklal Marşı'nı kaldırıyor! Skandal iddia

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen günlerde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e yeni marş geleceğini ifade eden Büyükekşi, "Süper Lig'e bir marş ve yeni bir logo hazırlayacağız. Garo Mafyan bir marş hazırlıyor bizim için. Şampiyonlar Ligi gibi Süper Ligi'nde bir marşı olacak. Süper Lig'in yeni logosu için de Şampiyonlar Ligi logosunu yapan kişiyle çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

Bu açıklama sonrası ise akıllara “Maçlardan önce artık İstiklal Marşı’mız okunmayacak mı?” sorusunu getirdi.

MAÇLARDAN ÖNCE İSTİKLAL MARŞI OKUNUYOR
Türkiye'de oynanan futbol maçlarından önce İstiklal Marşı okunuyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum olarak devam ediyor.

Pek çok ülkede maçlardan önce milli marşın okunması gibi bir uygulama bulunmuyor.

Fotospor'un geçtiği haberin devamı şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi seremonileri göz önüne alındığında takımlar sahaya çıkarken ve birbirleriyle tokalaşmadan önce 1992 yılında Tony Britten tarafından Händel'in 1727 tarihli "Zadok the Priest" adlı eserinden UEFA Şampiyonlar Ligi için düzenlenmiş versiyonu çalınıyor.

Daha sonra hakem atışına geçiliyor. Ardından maç başlıyor. Eğer benzer bir Süper Lig marşı olursa İstiklal Marşı’nın maçlardan önce okunmaması gündeme gelecek mi? Ya da hangi bölümde okunacak?

İstiklal Marşı lig maçlarında 1990’lı yıllara dek okunmuyordu.

Bölücü terör örgütünün eylemlerinin 90’larda zirve yapmasıyla birlikte lig karşılaşmalarının başlamasından önce tribünlerden önce, ‘Kahrolsun PKK’, ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Akabinde İstiklal Marşı’nın taraftarlarca okunması bir adet haline dönüştü. Bir süre sonra lig karşılaşmaları öncesi banttan marş çalınmaya başlandı.

Gençlerbirliği’nin rahmetli Başkanı İlhan Cavcav ''İstiklal Marşı, milli maçlarımız dışında, lig maçlarında okunmasın” önerisi sundu. Kabul görmedi. Son dönemde ise yabancı konusu, “seremonide İstiklal Marşı’nı okuyacak oyuncu yok” üzerinde irdeleniyor.

TFF’nin Süper Lig marşı projesiyle önce İstiklal Marşı’nın statlardan kaldırmaya sonra da yabancı sayısını serbest bırakmaya hazırlandığı iddiaları var.

(Kaynak: Fotospor)

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