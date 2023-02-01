Kaçak yayın TFF tarafından engellendi. Türkiye'de ilk kez oldu

Süper Lig'de dün oynanan Karagümrük-Beşiktaş mücadelesini yasadışı bir şekilde internetten yayınlayan bir internet sitesi TFF tarafından erişime engellendi. Meclis tarafından TFF'ye verilen yetkiye göre Federasyon yasadışı maç yayınlayan internet sitelerine erişim getirebilir veya bant daraltabilir.

Spor müsabakaları başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filmi yasadışı yöntemler ile internet üzerinden izlenebiliyor. Özellikle ülkemizde Süper Lig maçları bu şekilde milyonlarca kişi tarafından seyrediliyor.

Maç yayınlarını pahalı bulan futbolseverler çareyi yasadışı maç yayını yapan internet sitelerine girmekte buluyor.

Geçtiğimiz sene söz konusu kaçak yayının önüne geçilmesi için TFF bünyesinde internet üzerinden izleyicilere maç izleme uygulaması sunan siteleri denetlemek için yeni birimler kurulacağı açıklanmıştı.

Bu yetki ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu, yurt içi ve yurt dışındaki futbol maçlarını internet üzerinden korsan yayınlayan internet sitelerine erişim engeli cezası verebiliyor. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda ise TFF Başkanı yetkili olacak.

TBMM'DEN GEÇMİŞTİ

Buna göre TFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Söz konusu yetki TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer almıştı.

İLK KEZ YETKİ KULLANDI

Söz konusu TFF’ye verilen yetki ilk kez dün gece kullanıldı. Süper Lig’in 22. Haftasında Karagümrük sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Cenk Tosun ve Ozdoyev’in karşılıklı golleriyle taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.



Bununla birlikte karşılaşmayı yasadışı olarak internetten yayınladığı belirlenen “Selcuksportshd” isimli bir internet sitesine, TFF’ye verilen “korsan maç yayını yapan internet sitelerine erişim engeli getirme ya da bant daraltma” yetkisi ile erişim engellendi.

Böylece TFF yasa dışı bir yolla maç hizmeti sunan bir internet sitesine erişim engeli getirmiş oldu.

Federasyonun bu kararı ve TFF’ye verilen bu yetki özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

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