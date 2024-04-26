TFF maçın hakemini değiştirdi. Saatler kala flaş karar

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Pendikspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 16.00’da oynanacak karşılaşma öncesi TFF’ den sürpriz bir karar geldi.

Maçın hakemi Ümit Öztürk’ün sağlık nedenleriyle karşılaşmada düdük çalamayacağını açıklayan TFF mücadeleye Zorbay Küçük’ün atandığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır"