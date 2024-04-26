TFF maçın hakemini değiştirdi. Saatler kala flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
TFF maçın hakemini değiştirdi. Saatler kala flaş karar
Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değiştirildi.

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Pendikspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 16.00’da oynanacak karşılaşma öncesi TFF’ den sürpriz bir karar geldi.

d20haber-denizli-hakem-umit-ozturk-hbr.jpg

Maçın hakemi Ümit Öztürk’ün sağlık nedenleriyle karşılaşmada düdük çalamayacağını açıklayan TFF mücadeleye Zorbay Küçük’ün atandığını duyurdu.

5e5ce79218c7732894642109.webp

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır"

İlgili Haberler
Artık mucizeler bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu önleyemez. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı
Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu
Arda Güler sonunda ilk 11'de. Resmen açıklandı
Okan Buruk Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı
Erdoğan Ergin Ataman'ı aradı. İsrail temsilcisi tehdit etmişti
Galatasaray Samsunspor'u farklı mağlup etti
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Son Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı Video
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama Yerel Haberler
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem