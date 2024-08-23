TFF o talebi direkt reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF o talebi direkt reddetti

Tahkim Kurulu Sami Uğurlu'nun 7 maçlık cezasına dair yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu PFDK’nin verdiği cezalara yapılan itirazlara dari toplandı.

Toplantı sonucunda Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu’ya verilen cezaya dair yapılan itiraz oybirliği reddedildi.

İşte TFF’nin açıklaması:

"Kasımpaşa A.Ş.’nin antrenörü Sami Uğurlu ile ilgili PFDK’nın 15.08.2024 tarih ve E.2024-2025/3 – K.2024-2025/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Sami Uğurlu’nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 97.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar vermiştir."

NE OLMUŞTU

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu Konyaspor'a karşı 2-0 mağlup oldukları mücadelede rakibin çok fazla oyunu durdurduğunu sebep göstererek hakeme yoğun itirazlarda bulunup hakaret etmişti. Uğurlu ayrıca maçın ardından Konyaspor'u da sert bir dille eleştirmişti.

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