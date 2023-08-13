TFF Süleyman Seba'yı unutmadı

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı anısına anma mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan anmada, şu ifadelere yer verildi:

Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.



