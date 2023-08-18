TFF Süper Lig maçına stat bulamıyor! İkinci kez yeri değişti

Zemin bakım çalışmaları nedeniyle Eryaman Stadyumu’nda oynanamayan MKE Ankaragücü- Adana Demirspor maçının oynanacağı stat yine değişti.

Ankaragücü karşılaşmanın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamıştı.

Ancak, Çorum Şehir Stadı’nın da hazır olmadığı ortaya çıkınca TFF Kayseri'yi gündemine aldı.

TFF, Kayseri Stadı’nda yaptığı incelemede stadı uygun bulmadı ve maç İstanbul’a alındı.

Maçın bu kez İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması kararlaştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, ”Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Eryaman Stadı’nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fikstür gereği 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Eryaman Stadı’nda oynanması gereken MKE Ankaragücü – Yukatel Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakası, Federasyonumuz tarafından Olimpiyat Stadı’na alınmıştır” ifadelerine yer verdi.