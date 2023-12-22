TFF toplantısından ilk fotoğraf sızdı. Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi?

Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın isteği doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği yöneticilerinin de yer aldığı kritik toplantı başladı.

BÜYÜKEKŞİ İSTİFA EDECEK Mİ?

Toplantı öncesinde Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ayrıca Büyükekşi'nin istifası haricinde gündemde, hakem konusu, naklen yayın ihalesi ve PassoLig sistemi gibi birçok konu yer alıyor.

Bunun haricinde toplantıdan dışarıya ilk fotoğraflar sızdırıldı.

Spor Bakanı Aşkın Bak ana masanın ortasında yer alırken, sağında Büyükekşi, solunda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bulunuyor.

Masanın diğer tarafında Kulüpler Birliği Asbaşkanı Süleyman Hurma, hemen yanında ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yer alıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha ilerde oturuyor.