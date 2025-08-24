TFF yabancı VAR için toplandı! İşte sonuç

​​​​​​​Süper Lig’in ilk iki haftasında yaşanan hakem hataları sonrası gündem yeniden yabancı hakem oldu. TFF ise kararını verdi.

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftasında VAR odasından çıkan tartışmalı kararlar, kulüpler arasında ve kamuoyunda yeniden yabancı hakem konusunu gündeme taşıdı.

TFF’DEN KARAR: YERLİ HAKEMLERLE DEVAM

Kulüpler “Kaliteli yabancı hakemler getirilsin” çağrısı yapsa da Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından VAR’da yerli hakemlerle devam edilmesine karar verdi.

YABANCI HAKEM TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Geçtiğimiz sezon VAR’da görev yapan yabancı hakemler sık sık eleştirilmişti. Bu sezon tekrar gündeme gelen yabancı hakem talebi ise TFF tarafından kabul görmedi.

