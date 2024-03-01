TFF yeni yayıncı ile anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF yeni yayıncı ile anlaştı
Yeterli bir teklif gelmediği gerekçesiyle Süper Lig yayın ihalesini iptal eden TFF hemen yeni yayıncı ile anlaşmaya vardı.

Süper Ligi önümüzdeki 3 sezon boyunca hangi kuruluşun yayınlayacağına dair yapılan ihalede mevcut yayıncı Bein Grup tmeinat mektubu olmadan 4 milyar TL teklif ederken Saran Grup teminat mektuplu 140 milyon euro teklif verdi

İHALE İPTAL EDİLDİ

Yapılan tekliflerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada Süper Lig yayın ihalesine katılan kurumlardan yeterli düzeyde bir teklif alınamaması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

SARAN GRUP TFF'Yİ BOMBALADI

İhaleye en yüksek teklifi verdiklerini söyleyen Saran Grup yaptığı açıklamada TFF’nin bu kararının Bein Grup ile anlaşma yapmak için kılıf uydurmak olduğunu söyledi.

Öte yandan Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürpriz bir iddiada bulundu.

BEIN SPORTS İLE ANLAŞTILAR

TFF ile beIN Sport’un anlaştığını söyleyen Sabuncuoğlu, “beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı.” Dedi.

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