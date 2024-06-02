TFF yöneticisinden Ali Koç'a büyük destek

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

8-9 Haziran'daki Olağan Genel Kurul öncesi elini çabuk tutan Başkan Ali Koç Aziz Yıldırım'dan önce davranarak Jose Mourinho ile imzaları attı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Ali Koç Aziz Yıldırım'a göndermede bulunarak, "Biz getireceğiz dersek getiririz ama imza atmadan ağzımızı açmayız. Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki başkaları sayesinde Mourinho buraya geldi" dedi.

Mourinho gelişi camiada büyük bir heyecan yaratırken ilginç bir detay da ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile görüştüğü sırada Türkiye'yi bilen tanıdıklarına danışan Jose Mourinho şuanda TFF'de görev yapan Hamit Altıntop ile konuştu.

Fenerbahçe hakkında pozitif şeyler söyleyen Hamit Altıntop eski hocasını buraya gelmek için cesaretlendirdi.