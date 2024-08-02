TFF yönetimine de girdi. Eski Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a 'ballı' görev

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Mali Genel Kurul oylamasında İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı olarak seçildi. Hacıosmanoğlu, yönetimini oluştururken dikkat çeken isimlere görevler verdi.

TFF DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI MEHMET EMİN BİRPINAR OLDU

Bu görevlendirmelerle TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığına Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Tacar Çağlar, Etik Kurulu Başkanlığına Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Mustafa Çattık getirildi.

ÜÇ AYRI GÖREV YAPIYOR

Bu atamalarda en dikkat çeken isim Mehmet Emin Birpınar oldu. Birpınar, Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı, banka müşaviri ve 1000 Yatırımlar Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç ayrı görevi üstleniyor.

SAĞ KOLU DA YÖNETİM KURULUNDA

Birpınar’ın danışmanı ve sağ kolu Haris Pojata’nın durumu ise farklı. Pojata, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Müdürü pozisyonunda bulunurken, aynı zamanda Mehmet Emin Birpınar’ın oğlunun şirketinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

MESLEĞİ PERDECİLİK

Birpınar’ın gençlik yıllarından arkadaşı ve mesleği perdecilik olan Yusuf Köseoğlu, Emlak Katılım Bankası’nın idari mali işler direktörü olarak atanmış durumda. Köseoğlu, bankanın satın alma işlemlerinden sorumlu kişi olarak görev yapıyor.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, TFF’nin yeni Dış İlişkiler Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Birpınar’ın özellikle Gezi sürecinde attığı tweetler dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar: