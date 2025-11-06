Türk futbolu son haftalarda peş peşe ortaya çıkan bahis skandallarıyla çalkalanıyor.

149 HAKEM CEZA ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis hesabı bulunduğunu açıklamasının ardından bu hakemlerden 149'u PFDK tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

45 TEMSİLCİ TFF'YE İSTİFASINI SUNDU

45 kişinin daha TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifasını sunduğu öne sürüldü.

Ekonomim'den Atilla Türker'in haberine göre; hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında ismi geçen 250 klasman temsilcisinden 45'i bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti.

Hafta sonu Süper Lig ve 1. Lig maçlarında görevlendirmek üzere 250 temsilciye ulaşan TFF yetkilileri, bu kişilere son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynayıp da bildirmeyenlerle ilgili kimlik numaraları üzerinden yapılacak tespitler neticesinde isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Bunun üzerine TFF'ye bahis oynadığını bildiren 45 temsilcinin istifası istendi. 45 temsilcinin de dün itibarıyla istifa dilekçelerini sundukları ve hafta sonu oynanacak maçlardan isimlerinin çıkarıldığı belirtildi.

TFF, bahis oynadığını kabul eden 45 temsilcinin yerine maçlara yeni isimleri atayacak.