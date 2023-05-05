TFF'de iç savaş! Büyükekşi'nin Gümüşdağ'ın darbesini nasıl püskürttüğü ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerine günler kala TFF'deki iç savaş da iyiden iyiye kızıştı.

TFF'de iç savaş! Büyükekşi'nin Gümüşdağ'ın darbesini nasıl püskürttüğü ortaya çıktı

Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yakınları vasıtasyla TFF Başkanı'nı koltuundan indirmek için hazırlandığı ortaya çıktı.

Bu planına göre önce Stefan Kuntz görevden alınacak, yerine de Abdullah Avcı getirilecek.

Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçiminde de Mehmet Büyükekşi'nin aday olması engellenecek. Gümüşdağ göreve gelecek. Gümüşdağ ile beraber TFF'nin içinde de değişiklikler olacak.

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Hali hazırda Hamit Altıntop'un yaptığı milli takımlar sorumluluğu görevi Rıdvan Dilmen'e geçecek. Gümüşdağ yönetiminde MHK başkanlığı da Ali Uluyol'a geçecek.

Darbenin ilk ayağı Büyükekşi yönetimi tarafından püskürtüldü. Gümüşdağ cephesi darbe girişiminden vazgeçmedi.

Kaynak: Fotospor

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