TFF’de istifa depremi. Hacıosmanoğlu konuştu ortalık karıştı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa depremi yaşandı...



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yayıncı kuruluş beIN Sports’a verdiği röportajda, TFF Etik Kurulu Başkanlığına atanan Rıdvan Gündoğdu’ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in izin vermediğini açıklamasının ardından TFF’de istifalar peş peşe geldi.

TFF yönetim organlarında görev yapan dört Yargıtay üyesi istifa etti.

İstifa edenler arasında TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da bulunuyor.

Hacıosmanoğlu ne demişti?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, beIN Sports’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum, iki kez telefonda konuştum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız ‘Katılamazsın’ diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller gereği bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedim. 10’da başladı, akşam 7’de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futbolunu liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil.”