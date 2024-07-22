TFF'de istifa. Riva'daki eşyalarını topladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski yönetim tarafından göreve getirilen isimlerin istifalarını talep etmişti.

Bu çağrının ardından TFF'deki bazı yetkililer görevlerinden ayrılmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda TFF'nin başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarında görev yapan yöneticilerin istifalarını istemişti. Hacıosmanoğlu, "Seçim yapıldı, yönetim ve denetleme kurulları seçildi, başkan seçildi. Federasyon kurullarına çağrım, etik olanın seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak olduğunu belirtmek. Bu nedenle, yarından itibaren istifalarını sunmalarını talep ediyorum" demişti.

İLK İSTİFA

Mehmet Büyükekşi yönetimindeki kurullardan ilk istifa geldi.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Av. Dr. O. Hakan Öncel'in görevi bıraktığı öğrenildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

• Mecnun Otyakmaz

• Bayram Saral

• Zehra Neşe Kavak

• Lale Cender

• Fuat Gökdaş

• Cengiz Gökay

• Zafer Bahadır Saraç

• Mevlüt Aktan

• Bayram Akgül

• Hasan Surözü

• Ceyhun Kazancı

• Mustafa Temel Bozbağ

• Ural Aküzüm

• Bilal Aslan

Yedek listede ise şu isimler bulunuyor:

• Murat Şahin

• Hüseyin Yangın

• Seymen Gençtürk

• Adem Doğru

• Gürkan Uğur

• Fazlı Çilingir

• Ediz Giray

• İbrahim Özbay

• Metin Akyüz

• Kazım Şengöçgel

• Muhammet Akçay

• Esma Esin

• Bilal Tuğrul

• Burak Akkan