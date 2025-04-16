TFF'den Aaron Boupendza için başsağlığı

Kaynak: İHA
TFF'den Aaron Boupendza için başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden, 'Aaron Salem Boupendza'yı kaybettik' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeleri yer aldı:

"Ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Formasını giydiği Atakaş Hatayspor ile 2020-2021 sezonu boyunca sahaya çıktığı 36 maçta 22 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de 'Gol kralı' ünvanının sahibi olarak ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı. Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatayspor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

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