TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Maçın son anlarında Rej Manaj korner köşesinde sırtı dönük olan Barış Alper Yılmaz'ın sol ayak bileğine tekme attı. Hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. TFF konu hakkında açıklama yaptı.

"SORUMLULAR DİSİPLİN CEZASINA ÇARPTIRILACAK"

TFF söz konusu açıklamada; "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.'' ifadelerini kullandı.