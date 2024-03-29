TFF'den Fenerbahçe'ye çök özel teklif

Fenerbahçe Kulübü, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti, ancak Galatasaray'ın itirazı nedeniyle bu istek kabul görmedi.

Yeni gelişmelere göre, TFF'nin sarı-lacivertli ekibe yeni bir teklif sunduğu anlaşıldı.

TFF, Fenerbahçe'ye, Olympiakos ile yapılacak iki maç arasında Karagümrük ile oynanacak lig maçının ertelenmesini önerdi.

Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği bilgisi alındı. Bu arada, Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos'un PAOK ile 14 Nisan'da yapılacak maçını erteledi.

İFTARDA BİRLİK MESAJI

Fenerbahçe Yönetimi, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı öncesinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir iftar yemeği düzenledi.

Etkinliğe, kulübün eski yöneticileri ve önemli isimleri katıldı ve beklenenden daha yüksek bir katılım gerçekleşti.

İftara katılanlar, genel kurulda yönetime destek vereceklerini ifade ettiler.

Kulüp, geçmişte hizmet vermiş yöneticilere teşekkürlerini bir mesajla iletti.