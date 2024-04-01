TFF'den görülmemiş duyulmamış ceza

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den görülmemiş duyulmamış ceza
Spor kamuoyu Trabzon'da yaşanan skandal maçın faturasını merakla beklerken Fatih Karagümrük'e kesilen para cezası "Yok artık" dedirtti.

TFF tarihi bir karara daha imza attı.

Sahası bulunmayan Fatih Karagümrük'e ziraat mühendisi bulundurmama cezası kesildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından tarihi olayı paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

TFF, stadı bulunmayan Fatih Karagümrük'e stadyumunda 'Ziraat Mühendisi' bulundurmadığı gerekçesiyle 150.000₺ para cezası kesti!

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DAHA ÖNCE DE ERKEN ÇIKMA CEZASI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu geçen sezon da, Vavacars Fatih Karagümrük'e misafir takımdan önce basın toplantısına katıldığı için 75 bin lira para ceza vermişti.

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