Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’yı ziyaret etti.

İtalya Futbol Federasyonu’nun Roma’daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım Tercümanı Gaetano Daniele Salierno ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

15-17 Ekim tarihleri arasında Napoli’de düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumu’na (MED) katılmak üzere İtalya’da bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, ziyarette mevkidaşı Gravina ile iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, TFF ile İtalya Futbol Federasyonu heyetlerinin karşılıklı Türkiye ve İtalya Milli Takımları formaları ve hediye takdimleriyle sona erdi.