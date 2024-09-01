TFF'den Sol Bamba kararı. Resmen açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un 39 yaşındaki teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti.

Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonrası Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan genç teknik direktör burada yaşamını yitirdi.

Sol Bamba’nın vefatı futbol camiasını derin bir üzüntüye sokarken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) flaş bir karar geldi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULANACAK

Sol Bamba için bir taziye mesajı yayınlayan TFF bu hafta oynanacak olan tüm müsabakalarda Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

İşte TFF’nin açıklaması:

“Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.



Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz”

TRABZONSPOR İLE 35 MAÇA ÇIKMIŞTI

Fildişi Sahilli teknik direktör 2012-2014 yılları arasında stoper olarak Trabzonspor forması giymiş ve 35 maça çıkmıştı.