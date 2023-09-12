TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı

Süper Lig’de görev yapan hakemlerin maç başı ücretlerine yüzde 50 yapıldı.

TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de görev yapan hakemlerin maç başı ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre orta hakemlerin maç başı ücreti 30 bin lira olurken, VAR hakeminin ise 15 bin lira oldu.

AVAR hakemi ücretlerinin 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretinin 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretinin ise 9 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi. Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak.

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