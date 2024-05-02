TFF'den Yılmaz Vural kararı. Görenler havalara uçtu

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TFF'den Yılmaz Vural kararı. Görenler havalara uçtu
TFF Amedspor-Menemen FK maçını şifresiz yayınlamaya karar verdi.

Kıran kırana geçen TFF 2. Lig’de sezonun son haftasına gelindi.

4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan 38. Haftada şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu.

Resmi internet sitesinden bir duyuru yapan TFF Beyaz Grup’tan 2 Kırmızı Grup’tan ise 5 müsabakayı TFF Youtube kanalından şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Açıklanan maçlar arasındaki Yılmaz Vural’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Menemen FK ile Amedspor arasındaki maç ise futbolseverlerin dikkatini çekti.

İşte şifresiz yayınlanacak maçlar:

Beyaz Grup
15.00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor
15.00 Bursaspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK

Kırmızı Grup
15.00 Etimesgut Belediyespor - İnegölspor
15.00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor - GMG Kastamonuspor
15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Futbol Kulübü
15.00 Belediye Derince Spor - Denizlispor
15.00 Uşak Spor A.Ş. - Sarıyer

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