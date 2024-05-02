TFF'den Yılmaz Vural kararı. Görenler havalara uçtu

Kıran kırana geçen TFF 2. Lig’de sezonun son haftasına gelindi.
4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan 38. Haftada şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu.
Resmi internet sitesinden bir duyuru yapan TFF Beyaz Grup’tan 2 Kırmızı Grup’tan ise 5 müsabakayı TFF Youtube kanalından şifresiz yayınlayacağını açıkladı.
Açıklanan maçlar arasındaki Yılmaz Vural’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Menemen FK ile Amedspor arasındaki maç ise futbolseverlerin dikkatini çekti.
İşte şifresiz yayınlanacak maçlar:
Beyaz Grup
15.00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor
15.00 Bursaspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK
Kırmızı Grup
15.00 Etimesgut Belediyespor - İnegölspor
15.00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor - GMG Kastamonuspor
15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Futbol Kulübü
15.00 Belediye Derince Spor - Denizlispor
15.00 Uşak Spor A.Ş. - Sarıyer