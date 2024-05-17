TFF'nin yapamadığını TSYD yaptı. Tüm borçları sildi

TSYD, Yönetim Kurulu'nun aldığı kararı açıkladı.

Alınan kararda, depremlerden en çok etkilenen şehirler Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyamanlı üyelerin aidat borçları silindi.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Üyelerimizin bilgisine. TSYD Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, depremde en çok etkilenen kentlerimiz Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyamanlı TSYD üyelerinin tüm aidat borçları silinmiştir.''

TFF HATAYSPOR'DAN PARA İSTEMİŞTİ

Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan ve Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun bir kısmında TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Atakaş Hatayspor'a 5 milyon TL'lik haciz gönderdi.

6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay'da, Hatayspor'a ait tesisler de kullanılamaz hale gelmişti.

Hatayspor ise sezon öncesi kampını TFF Riva Tesisleri'nde yapmıştı.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ise yaptığı açıklamada, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik" dedi.