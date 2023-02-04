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Fenerbahçeli taraftarlardan Riva'ya baskın. TFF'ye protesto ve çağrı

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:05
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TFF'ye protesto ve çağrı. Fenerbahçeli taraftarlardan Riva'ya baskın

Fenerbahçeli taraftarlardan Riva'ya baskın. TFF'ye protesto ve çağrı
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Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık bin taraftar, TFF binasının bulunduğu bölgede bir araya geldi. Meşaleler yakan ve TFF aleyhine slogan atan Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bariyerler kuran güvenlik ekipleri, taraftarların basın açıklaması yapılmasına izin verdi.

Taraftarlar adına yapılan açıklamada, son hafta yapılan Adana Demirspor maçında skandal olarak bile tarif edilmesinin hafif kalacağı hadiseler yaşandığı ifade edilerek, "Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini Adana Demirspor maçından hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçeli olmayanların bile yaptıkları yorumlara bakarsanız, ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe'ye yaşatıldığı da ortaya çıkar." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"3 Temmuz FETÖ kumpası sonrası yaşananlarda, o kumpası tezgahlayanların, oynayanların, içinde yer alanların nerede olduğu belli. O kumpasta hedef seçilen Fenerbahçeli yöneticilerin, Fenerbahçe'nin nerede olduğu da belli. Fenerbahçe bu oyunlara karşı taraftarıyla, camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle, hep birlikte dimdik durmaya devam edecektir.

Eğer burada 3 Temmuz'da olduğu gibi bazı çevrelerce Fenerbahçe üzerinden bir provokasyon planlanıyorsa, o üstün zekalı arkadaşlara tavsiyemiz, kaybedecekleri bir savaşın içine girmemeleri. Fenerbahçe, geçmişte maçlar, kupalar, şampiyonluklar kaybetmiştir, yine kaybedebilir ama Fenerbahçe geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi, savaşı kaybetmemiştir, yine kaybetmeyecek."

Fenerbahçe'nin emeğine ve alın terine saygı gösterilmesini istenilen açıklamada, "Eğer yine birilerinin beklentisi Fenerbahçe camiası içinde karışıklık yaratmaksa, Fenerbahçe, başkanının önderliğinde, yönetim kurulu, taraftarı, futbolcuları, teknik heyetiyle hep birlikte, omuz omuza şampiyonluğa emin adımlarla yürüyecektir." denildi.

Fenerbahçeli taraftar grubu daha sonra dağıldı.

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