TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması

Canlı yayında terör örgütü PKK'nın lideri terörist Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri nedeniyle Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ hakkında TGC'den yazılı açıklama yapıldı.

TGC Yönetim Kurulu tarafından "İktidar ülkede 'istikrar ve güveni' gazetecileri gözaltına alarak sağlayamaz" başlığı ile yayımlanan açıklamada şu görüşler yer aldı:

"İSTİKRAR VE GÜVEN ANCAK GAZETECİLERİN GÖREVLERİNİ YAPMASIYLA MÜMKÜNDÜR"

Her seçim döneminden sonra iktidar, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağına, özgürlükleri çoğaltacağına dair mesajlar verir. 6 Haziran 2023 tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘İki kelimeye çok dikkat edin. Biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız; bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz’ demişti. Ancak 26 Haziran 2023 Pazartesi günü üyemiz Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. İstikrar ve güven dediğimiz kavramlar ancak basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün sağlanması, haberin serbest dolaşım ve gazetecilerin görevlerini yapmasıyla mümkündür.

"meslektaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz"

Meslektaşımız Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı değerlendirmenin gerekçesini paylaşmıştır. Meslektaşımız ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Açıklamaları şiddete çağrı içermemektedir. Merdan Yanardağ’ın ifade vermek için davet edilmesi yerine gözaltına alınması ciddi bir sorundur. Bir an önce meslektaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.