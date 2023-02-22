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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV, TELE 1 ve Fox TV’ye verdiği cezalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada; "RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak ceza yağdırmaya devam ediyor" denildi..

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:00
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TGC'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
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RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK'ün Halk TV'ye ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası, 5 kez de program durdurma cezası; Fox'ta Orta Sayfa ile Halk TV'de Halk Meydanı programına yüzde 3'er para cezası verdiğini'' duyurdu.

TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için iktidarın sansür aygıtı olarak RTÜK yine ceza yağdırmıştır. Cezalarla iktidara yaranacağını düşünen RTÜK Başkanı ve yöneticileri bu tutumlarıyla yaşanan büyük deprem felaketini ve depremzedelerin ağır sorunlarını yok saymaktadır.

İktidara yaranmakla yurttaşların sorunlarının ortadan kalkmadığı bir gerçektir. RTÜK bu tavrıyla medya tarihinde gelecek kuşaklara utanç verici bir örnek olarak kalacaktır. Eleştirel haber yapmak, yazılı, internet ve görsel basında çalışan her dürüst gazetecinin ödevidir.

"KINIYORUZ"

Anlaşılan RTÜK, gazeteciliği, iktidarın halkla ilişkilerini yapmak olarak algılamaktadır. Ölçüsüz cezaları da bu bakış açısıyla dağıtmaktadır. Son olarak deprem bölgelerinde yaşanan sorunları ve yurttaşların taleplerini dile getiren Halk TV'ye ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası, beş kez program durdurma cezası; Fox TV’de Orta Sayfa programı ile Halk TV'de Halk Meydanı programına yüzde 3'er para cezası vermiştir.

Bu cezalar, genel seçimler yaklaşırken RTÜK’ün medya üzerinde nasıl bir baskı kuracağının da ipuçlarını vermektedir. Bu cezalar ölçülülük esaslarına, Anayasa’ya, halkın haber alma hakkına ve düşünceyi ifade özgürlüğüne indirilmiş yeni bir darbedir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak RTÜK’ü bu hukuksuz kararları nedeniyle bir kez daha kınıyoruz.”

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