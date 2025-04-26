TGRT Haber’de iki büyük deprem! Yolları ayırdılar…

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
TGRT Haber’de iki büyük deprem! Yolları ayırdılar…

TGRT Haber'de Haber Müdürlüğü görevini yapan Salih Selçuk ile 3 yıldır görev yapan Haber Koordinatörü Mücahit Okur, kanalla yollarını ayırdı.

7 yıldır TGRT Haber'de Haber Müdürlüğü görevini yapan Salih Selçuk ile 3 yıldır görev yapan Haber Koordinatörü Mücahit Okur istifa etti.

Büyük medya kuruluşlarında önemli isimler ayrılıklarını duyurmaya devam ediyor. Bu sefer ise TGRT Haber’de üst düzey iki isimden ayrılık haberi geldi. Medyaradar’da yer alan haberde TGRT Haber'de 7 yıldır görev yapan Haber Müdürü Salih Selçuk ile 3 yıldır görev yapan Haber Koordinatörü Mücahit Okur kanalla yollarını ayırdı.

UEFA TARTIŞMASI YOLLARI AYIRDI

İki deneyimli habercinin kanalla yollarını ayırmasına TGRT Haber'in dünkü sabah toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ile yaşadıkları polemik neden olduğu iddia edildi. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Haber Koordinatörü Mücahit Okur'a UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışıyla ilgili haberde 'eksiklik' olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde çıkıştığı öne sürüldü. Yaşanan sözlü tartışmaya Haber Müdürü Salih Selçuk da dahil olması ise sertleşti.

Daha sonra Haber Koordinatörü Mücahit Okur ile Haber Müdürü Salih Selçuk, kanalla yollarını ayırma kararı aldılar. Tazminatlarını alan iki yönetici kanala veda ettiği belirtildi.

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