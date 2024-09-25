The Cure 16 yıl sonra ilk şarkısını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
The Cure 16 yıl sonra ilk şarkısını duyurdu

The Cure, Perşembe günü öğle saatlerinde Alone adlı yeni parçasını piyasaya süreceğini açıkladı. Tanıtım görsellerinde paylaşılan Roma rakamlarına bakılacak olduğunda 1 Kasım'da ise Songs of a Lost World adlı yeni albümü yayınlanacak.

Gotik rock grubu, sosyal medyada Alone adlı şarkının kısa bir bölümünü, taş bir heykelin yüzünün yakın çekim siyah beyaz görüntüleriyle paylaştı.

The Cure, 1976’da İngiltere’nin Crawley kentinde kurulan ve alternatif rock, gotik rock ve post-punk türlerinde müzik yapan bir gruptur. Grubun lideri ve vokalisti Robert Smith, ikonik dağınık saçları, kırmızı ruju ve melankolik şarkı sözleriyle tanınır. The Cure, 1980’lerde “Just Like Heaven”, “Lovesong” ve “Friday I’m in Love” gibi hitlerle dünya çapında ün kazandı. Grubun müziği, karanlık ve duygusal tonlarıyla bilinir ve birçok müzisyeni etkilemiştir.

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