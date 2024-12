The Heretic Prophet reklamları fragmanı tepkilere neden oldu

Neil Druckmann'ın yönetmenliğini üstlendiği Intergalactic: The Heretic Prophet, yayımlanan ilk tanıtımıyla hem büyük bir heyecan yaratırken hem de çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Oyunda, 1980'lerin estetiği ve ticari öğeleri dikkat çekiyor. Adidas’ın trefoil ayakkabıları, Pet Shop Boys’un parçaları ve Porsche tasarımı taşıyan uzay gemisi, gözlerden kaçmayan detaylar arasında.

1980'LERİN ATMOSFERİ BİLİNÇLİ BİR SEÇİM Mİ?

Intergalactic, paralel bir evrende geçen ancak dünya ile büyük benzerlikler taşıyan bir hikaye sunuyor. Oyunun ana karakteri Jordan, Adidas ayakkabıları ve Sony Discman'iyle çok net bir 1980’ler imajı sunarken, uzay gemisinin Porsche 911 spoiler tasarımı bu stilin bilerek seçildiği hissini güçlendiriyor. Bu detaylar, sıradan bir reklam yerleştirmesi yerine, ticari öğelerin hikayeye bağlanabileceği ihtimalini doğruluyor.

Özellikle Pet Shop Boys’un It’s A Sin parçasının kullanılması, Neil Druckmann’ın dini ve ticari kurumlara olan güvenin sorgulanacağını belirten açıklamalarıyla birleşince, çok daha derin bir anlam taşıdığını düşündürüyor.

ELEŞTİRİLER VE BEKLENTİLER YÜKSEK

The Last of Us Part 2 ile büyük başarı kazansa da Naughty Dog, uzunca bir süre yeniden yapımlar ve remaster projeleriyle gündeme geldi. Intergalactic ise, uzun çalışma süresinin ardından sadece CGI tanıtım videosuyla karşımıza çıkıyor. Bazı oyuncular, bu detayların sadece ticari çıkar güttüğü eleştirisinde bulunurken, bazıları ise bunların oyunun alt metnini besleyen öğeler olduğunu savunuyor.

Guardians of the Galaxy gibi 1980’ler estetiğini uzayla birleştiren yapımların gölgesinde, Intergalactic: The Heretic Prophet'ın farklılığını nasıl ortaya koyacağı merak konusu. Druckmann’ın, “Naughty Dog hiç yanılmıştır” mesajıyla yola çıkan ekibin, hem estetik hem de anlatısal anlamda yeni bir başarı yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.

TİCARİ ANLAMDA BİR GEREKLİLİK Mİ?

GTA gibi dev projelerle kıyaslanan Naughty Dog, çıtasını oldukça yüksek tutuyor. Bu yolda Adidas ve Porsche gibi markalarla iş birliği yapılması, stüdyonun finansal sürekliliğini sağlarken aynı zamanda hikayeye doğru şekilde yedirilirse eleştirilerin tonu da değişebilir. Sonuçta, Intergalactic: The Heretic Prophet sadece bir ürün yerleştirme oyununa dönüşmeden farklı bir anlatı ortaya koyabilir mi, merakla bekleniyor.