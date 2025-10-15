Eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımı ile ilgili rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

En az dört davada yargılandığı bilinen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban'ın 14 Ekim tarihinde yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

'KIRMIZI BÜLTEN' GELİŞMESİ..

Now Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bu arada başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da belirtildi.

YAKALAMA KARARI YURT DIŞINA KAÇTIKTAN SONRA ÇIKARILDI

Yurt dışı yasağı bulunan Ünsal Ban hakkında, yurt dışına kaçtıktan sonra yakalama kararı çıkarılması dikkat çekti.