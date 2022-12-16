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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in davası 20 Aralık’a ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:08
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in davası 20 Aralık’a ertelendi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in davası 20 Aralık’a ertelendi
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AA'nın Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynaklarından aktardığına göre, duruşmanın, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü.

- 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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