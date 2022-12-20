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Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade davası yine ertelendi

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'ye iade karara itirazına görüşen mahkemede duruşma 27 Aralık'a ertelendi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:39
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Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade davası yine ertelendi

Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade davası yine ertelendi
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Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Türkiye'ye iadesine karar verilen, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iade karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık'a ertelendi.

Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı. Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi” yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşma 16 Aralık'ta görülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Nisan 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında Özer'in 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülmüş ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianameye göre, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı. (Artı Gerçek)

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