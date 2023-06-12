Thodex’in kurucusundan şaşırtan ifade

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan davada 21 sanık ile birlikte hakim karşısında savunma yaptı. Özer, savunmasında tüm iddiaları reddederek "Ben kimseyi dolandırmadım. Bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi" dedi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık katılırken tutuklu bulunan 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da mahkemeye geldi.

Duruşmada ilk kez savunması alınan Özer, kimlik tespitinde, bir şirket yönettiğini ancak aylık gelirini bilmediğini söyledi.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Özer, “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı. Ben bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e-ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim. Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını fark ettim ve bu alanda büyümeye karar verdim. Şirketimdeki yazılımcılarla birlikte yazılımcı şirkette yaptığım satın alma sözleşmesini sunuyorum. 14.09.2017'de Şişli’de bir coin şirketi 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurdum. İstanbul Ticaret Odası'ndan aldığım belgemi de sunuyorum. Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişi mi olduğu belirleniyordu. Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır, ardından her işlemde komisyon parası alırdı" dedi. Özer savunmasının devamında sitenin arka plandaki departmanların nasıl çalıştığını da anlattı. Faruk Fatih Özer sanıklardan Cem, Ergün ve Can’ın şirket üzerinde karar alma yetkilerinin olmadığını vurguladı" ifadelerini kullandı.

'100 BİN LİRA SERMAYEYLE KURDUM'

Özer, yazılımcı şirkette yaptığı satın alma sözleşmesini sunarak, "14 Eylül 2017'de, Şişli'de coin şirketini 100 bin lira sermayeyle kurduğunu" söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'ndan aldığı belgeyi de mahkemeye sunan Özer, "Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişi mi olduğu belirleniyordu. Alım satım, sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır, ardından her işlemde komisyon parası alırdı" diye konuştu.

'KENDİM KONTROL EDEREK GÖNDERİYORDUM'

Şirket bünyesindeki tüm departmanlarda tek yetkilinin kendisi olduğunu belirten Özer, ablası Serap Özer ve diğer sanıkların herhangi bir yetkilerinin bulunmadığını, tüm kararları kendisinin aldığını kaydetti.

Bankayla olan işlemlerin otomatik yapıldığını dile getiren Özer, "Şirket üzerinde yapılan işlemleri, bankalara excel tablosu şeklinde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum." beyanında bulundu.

Sanık savunması sırasında mahkemeye, fotoğraf ve yazıların bulunduğu dövizler sundu. Bunlardan bir tanesinde çizgi film karakterinin olması nedeniyle sanığı uyaran mahkeme başkanı, savunmaya katkısı olmayacağını ifade ederek görselleri sanığın avukatına iade etti.

Duruşma, aranın ardından sanık Özer'in savunması ile devam edecek.