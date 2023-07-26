Threads, çok beklenen yeni özelliği kullanıma sundu

Meta'nın X'e rakip olarak çıkardığı Threads uygulaması, X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının uzun süredir görmek istediği bir özelliği Threads platformuna getirdi.

Threads, çok beklenen yeni özelliği kullanıma sundu

Meta’nın X'e rakip olarak çıkardığı Threads, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini kronolojik sırada gösteren "Takip Edilenler" sekmesini platformuna ekledi. Bu özellik, X kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği bir özellikti.

Bu sekme sayesinde kullanıcılar, tanımadıkları ve takip etmedikleri kişilerin paylaşımlarına maruz kalmadan sosyal medyada vakit geçirebilecek.

Digital Trends'in haberine göre; Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’te "Takip Edilenler" özelliğini talep eden bir kullanıcıya “İsteyin ve alacaksınız” yanıtını verdi.

Şu anda ABD'de iOS ve Android cihazlarında dağıtılan özelliğin Türkiye'de ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor. Zuckerberg, Threads’in bu özelliği sunmaya “başladığını” açıkladı.

Özellik Türkiye'ye geldiğinde Threads uygulaması açıldığında, X'ten aşina olunan "Sizin İçin" akışı karşısına gelmeye devam edecek. Bu akış, farklı kişilerin gönderilerini içeriyor.

Kullanıcıların sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görebilmeleri için, ekranın altındaki ana sayfa simgesine veya ekranın üstündeki Threads logosuna basıp, açılan "Takip Edilenler" sekmesine tıklamaları gerekiyor.

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