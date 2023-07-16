Threads uygulamasındaki eksik bulundu: DM özelliği geliyor

Threads'e gelecek yeni özellikler sızdırıldı. Güncelleme ile gelmesi beklenen yeni özellikler arasında Direk Mesaj özelliği de yer alıyor.

Threads uygulamasındaki eksik bulundu: DM özelliği geliyor

Threads platformuna yeni özellikler ekleneceği duyuruldu.

Platform çıkış yapması ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen 100 milyon kullanıcıyı geçti.

Uygulamada bazı eksikliklerin olduğu fark edilince Meta hemen harekete geçti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Keşfet özelliğinin olmaması, DM mesajlarının olmaması vb. eksikler kullanıcıların canını sıkan problemler arasındaydı.

130312878-66128822.jpg

Threads ile ilgili ortaya çıkan 13 sayfalık bir makaleyse yeni gelecek özellikleri bizim için gösterdi. Aralarında DM özelliği de bulunan yeni özelliklerin bir sonraki güncelleme ile gelmesi bekleniyor. Fakat DM özelliği ile ilgili şaşırtıcı bir durum var.

Instagram’ın patronu olan Adam Mosseri Threads’e yakın bir tarihte DM özelliğinin gelmeyeceğini bunun yerine kullanıcıların Instagram üzerindeki DM’leri kullanmaları gerektiğini belirtmişti. Fakat çıkan sızıntı raporda DM özelliği de yer alıyor.

İlgili Haberler
Threads'in kullanımını yasakladılar. VPN ile giriş yapan yandı
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı
Twitter'daki 2 özelliğe gizleme geliyor. Elon Musk Threads'e karşı atağa geçti
Threads’a Twitter'dan kısıtlama. Kullanıcı sayısı 100 bini aştı
Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk Güncel
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış Magazin
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı Güncel
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı
Bolu'da çıkan orman yangını Güncel
Bolu'da çıkan orman yangını
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor
Hatay'da orman yangını Güncel
Hatay'da orman yangını
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı Kültür Sanat
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı