Threads uygulamasındaki eksik bulundu: DM özelliği geliyor

Threads platformuna yeni özellikler ekleneceği duyuruldu.

Platform çıkış yapması ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen 100 milyon kullanıcıyı geçti.

Uygulamada bazı eksikliklerin olduğu fark edilince Meta hemen harekete geçti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Keşfet özelliğinin olmaması, DM mesajlarının olmaması vb. eksikler kullanıcıların canını sıkan problemler arasındaydı.

Threads ile ilgili ortaya çıkan 13 sayfalık bir makaleyse yeni gelecek özellikleri bizim için gösterdi. Aralarında DM özelliği de bulunan yeni özelliklerin bir sonraki güncelleme ile gelmesi bekleniyor. Fakat DM özelliği ile ilgili şaşırtıcı bir durum var.

Instagram’ın patronu olan Adam Mosseri Threads’e yakın bir tarihte DM özelliğinin gelmeyeceğini bunun yerine kullanıcıların Instagram üzerindeki DM’leri kullanmaları gerektiğini belirtmişti. Fakat çıkan sızıntı raporda DM özelliği de yer alıyor.