Threads'teki paylaşımlara "Düzenle" özelliği geliyor. Twitter'a özenmeye devam

Threads, yayınlandığı günden itibaren ilk haftasında 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ancak popülaritesi beklediği gibi gitmedi.

Twitter'a rakip olarak duyurulan Threads'i eski günlerine döndürmek için çalışan Instagram yetkilileri, uygulamaya bilgisayar üzerinden paylaşım yapma desteği getirerek etkileşimi artırmayı hedefledi. Ancak yine de istenen olmadı. Yönetim artık farklı bir yol izlemeye karar verdi.

THREADS İÇİN 'DÜZENLE' ÖZELLİĞİ YOLDA

Sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi, Threads uygulaması için geliştirilmekte olan "Düzenle" butonunun ekran görüntüsünü paylaştı. İsminden de tahmin edileceği üzere, paylaşılan bir gönderideki hataları düzeltmeye olanak sağlayacak.

İŞTE ÖZELLİĞİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ