THY 600'e yakın uçak sipariş edecek

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunların 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak." dedi.

THY 600'e yakın uçak sipariş edecek

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarındaki "business" ve "ekonomi" sınıflarında yenilenen ikram menülerinin Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen tanıtımında konuşan Bolat'tan 600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz açıklaması geldi.

Dünyanın en değerli hava yolları arasında 13'ncü sırada bulunan THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "2023 yılında 85 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Geçen sene 82 milyon yolcu taşıdık. Pandeminin etkisinden çabucak kurtulduk. Diğer hava yolları tökezlerken THY çalışanlarıyla birlikte bu krizi basit bir şekilde atlattı." diye konuştu.

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THY'nin bu süreçte önemli karlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:

"THY, 2022 yılında Avrupa havacılık tarihinin en büyük rekoru olan 2,7 milyar dolar kar ilan etti. Şu an 414 uçağımız var. Gelecek 10 yılda, geçmiş 20 yıla bakarak daha mütevazi bir büyüme ile yüzde 7,4 büyüyerek 170 milyon yolcu taşımayı ve 810 uçaklık dev bir filoya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye 2003 yılında 5 milyar dolar katkı getirmişiz, 2023 yılında 19 milyarın üstünde bir gelir getiriyoruz. Eğer 810 uçakta 2033 yılına kadar stratejimiz uygulanırsa Türkiye'ye katkımız 141 milyar dolar olacak. Son 20 yılın 2 senesinde THY zarar etmiş, 2016'daki terör olaylarında ve 2020 yılında pandemide. Onun dışında 18 yıl boyunca her sene kar etmiş ve her sene çift haneli büyümüş. Ortalama yüzde 12 büyümüşüz. Bu tesadüfi gelen bir başarı değil."

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