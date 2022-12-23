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Anadolu Efes Yunan rakibine fark attı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 88-69 mağlup etti.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:29
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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Yunan rakibine fark attı

Anadolu Efes Yunan rakibine fark attı
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Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya), Jakub Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 19, Bryant 4, M'Baye 11, Pleiss 3, Clyburn 23, Taylor 4, Dunston 13, Erten Gazi

Panathinaikos: Wolters 2, Kalaitzakis, Bacon 20, Williams 13, Papagiannis 9, Lee 6, Ponitka 4, Grigonis 9, Mantzoukas 6

1. Periyot: 21-13

Devre: 42-26

3. Periyot: 67-48

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