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Anadolu Efes Zalgiris'i ezdi geçti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:18
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THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında Anadolu Efes Zalgiris'i ezdi geçti

Anadolu Efes Zalgiris'i ezdi geçti
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Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.


Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Evans 4, Hayes 4, Smits 8, Brazdeikis 9, Ulanovas 9, Cavanaugh 15, Butkevicius 7, Giedraitis 4, Kalnietis, Birutis, Lelevicius

Anadolu Efes: Micic 19, Bryant 2, Beaubois 20, Polonara, Pleiss 7, Clyburn 17, M'Baye 9, Dunston 6, Zizic 6, Taylor, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 19-25

Devre: 33-33

3. Periyot: 48-63

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