THY ‘Baruthane Pilavcısı'nı kara listeye aldı

"Baruthane Pilavcısı" mahlasıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin adlı fenomen ve işletmeci, THY uçağında verilen yemek yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yemeyi tercih etti.

Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, sonrasında sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası THY Şahin için harekete geçme kararı aldı. THY şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye alırken, Şahin 1 yıl boyunca THY'nin düzenlediği seferlerde yolculuk yapamayacak.

"ŞIRDANCI MEHMET" DE AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Daha önce bir başka ünlü isim daha THY tarafından benzer bir cezaya çarptırılmıştı. "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içine sakladığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.