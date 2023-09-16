THY emekli olanlara 4 maaş daha verecek

Türk Hava Yolları, emekliliğe teşvik için ekstra ödeme yapma kararı aldı. Yapılan duyuruda, "Kıdem tazminatına ek olarak ikramiyeye esas 4 aylık brüt ücret tutarında emeklilik teşvik ödenmesi imkânı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
THY emekli olanlara 4 maaş daha verecek

Türk Hava Yolları'ndan emekli hakkını elde edip de emekli olmak isteyenlere ekstra ödeme kararı aldı. THY İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından personele gönderilen yazılı duyuruda, emekli olacaklar için "Kıdem tazminatına ek olarak ikramiyeye esas 4 aylık brüt ücret tutarında emeklilik teşvik ödenmesi imkânı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte THY tarafından yapılan duyuru şöyle:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Emeklilik hak eden çalışma arkadaşlarımızın görevleri süresince yapmış oldukları değerli katkılarla markamızın dünya devleri arasına girmesine yardımcı oldukları ve emeklilik sonrasında da marka elçimiz olarak aktif görev üstleneceklerinin bilincinde olarak Emeklilik Politikamızda siz kabin ekiplerimiz ile ilgili yapılan bir iyileştirmeyi paylaşmak isteriz.

Ortaklığımızın "Emeklilik Politikası- doğrultusunda çalışanlarımızın en geç emeklilik hak ettiği ayın son gününde olmak üzere emeklilik yoluyla ayrılmaları durumunda kıdem tazminatlarının ödenmesi ile ayrılış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yapılan düzenleme ile yukarıda belirttiğimiz periyotta ortaklığımızdan emeklilik yoluyla ayrılacak olanlar veya "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( (EYT) kapsamında olan çalışma arkadaşlarımızın emekli olarak ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına ek olarak ikramiyeye esas 4 aylık brüt ücret tutarında emeklilik teşvik ödenmesi imkânı sağlanmıştır.

Yeni Emeklilik Politikası çerçevesinde uygulamaya konulan kararın Ortaklığımız ve siz çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Her türlü soru ve görüşünüz için Çalışan Destek Hattımızla ve Personel Yönetimi Şefliğimiz (Kabin) ile iletişime geçebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Başkanlığı"

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