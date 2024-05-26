THY federasyonu hedef gösterdi

Voleybolda dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için Amerika'ya hareket etti.

Daha önce Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu yaşatan Filenin Sultanları, dönüş yolculuğunda ekonomi sınıfında uçuş gerçekleştirmiş, böyle bir başarı sonrası ekonomi sınıfında yolculuk yapılması büyük tepki çekmişti.

Bu gelişmenin ardından Milliler, olimpiyat elemelerini oynadığı Japonya'dan businnes class'ta yolculuk etmişti.

YİNE EKONOMİ SINIFINDA UÇTULAR

Milletler Ligi'nin 2. ayağı için Amerika'ya uçan Filenin Sultanları, daha önce olduğu gibi yine ekonomi sınıfında uçtu.

TEPKİLERİNİ GÖSTERDİLER

Filenin Sultanları, çektikleri fotoğraflarla ekonomi sınıfında uçtukları için tepkilerini dile getirdi.

Hande Baladın'ın bacakları koltukların arasına sığmadı.

Altın kızların sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar şöyle;

Ebrar Karakurt: 13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler. Başka takımlar için özel tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi.

Eda Erdem: 13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz.

Zehra Güneş: Teşekkürler Türk Hava Yolları. En azından koridor ayırmışsınız.

Simge Aköz: Kendi imkanlarımızla dahi, daha konforlu bir uçuş imkanı tanımadığınız için teşekkürler!

THY TOPU FEDERASYONA ATTI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla alakalı sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

Alınan biletlerin federasyona ait olduğunu ifade eden Üstün, ''Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.'' paylaşımını yaptı.

İTALYAN VOLEYBOLCUDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Turnuva için ABD'ye giden İtalyan milli takımının, birinci sınıfta kendilerine tahsis edilen geniş koltuklarda yolculuk yaptığı belirtildi.

İtalyan voleybolcu Alessia Orro, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı;